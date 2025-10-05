Pro Vercelli in doppio vantaggio dopo 45'.

Pro Vercelli – Dolomiti Bellunesi 2-0
Marcatori: Burruano (PV) al 19'; Comi (PV) al 27';
Primo tempo
Da Akpa Apro, retropassaggio per Burruano, tiro alto, dopo 90 secondi. Primo squillo.
Burruano ci riprova dalla distanza, alto.
Terzo tentativo dalla distanza della Pro, con Iotti, ancora alle stelle.
Pro Vercellli in vantaggio. Dalla destra, punzione pennellata e perdetta di Iotti per la testa di Burruano, ed è il primo gol del giovane centrocampista. Al 19'.
Gli ospiti protestano, per fallo su Mondonico. L'arbitro controlla al monitor, ma il signor Zoppi convalida.
Gran bel tiro di Ouseynou Sow, e bella parata del portiere di scuola goneana, Consiglio.
Roddoppio della squadra di Santoni. Akpa Akpro (immarcabile) si procura un angolo. Batte Piran e Comi di testa, con uno stacco imperioso, ma faciliato dalla mancanza di marcature, mette dentro. 2 a 0 al 27'.
Pro Vercelli che domina, perennemente in attacco.
Ouseynou Sow atterrato al limite da Barbini, ammonito. Fallo da ultimo uomo? Santoni chiede l'intervento del Var. L'arbitro dà ragione alla Pro Vercelli: Barbini espulso.
Secondo tempo
xxx
Formazioni
Pro Vercelli: Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Burruano, Huiberts, Iotti; Akpa Akpro, Comi, Ouseynou Sow. A disposizione: Passador, Lancellotti, Thiam, Mallahi, Coppola, Rutigliano, Asane Sow, Ronchi, Tarantola, Emmanuello, Pino, Anton. All. Santoni.
Dolomiti Bellunesi: Consiglio; Gobetti, Barbini, Mondonico; Alcides (Brugnolo dal 36'), Mutanda,, Burrai, Mignanelli; Saccani, Olonisakin, Marconi. A disposizione: Avati, Brugnolo, Milesi, Mazzocco, Scarpini, Clemenza, De Paoli, Masut, Piazza, Tavanti. All. Zanini.
Arbitro: Zoppi, sezione di Firenze
Ammoniti: Mignanelli; delle Dolomiti;
Espulso Barbini delle Dolomiti al 45'.