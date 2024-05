Intervista ai candidati/2: Margherita Candeli (Fratelli d'Italia)

Prima domanda. Perché ha deciso di candidarsi?

Mi ricandido, questa volta in Fratelli d'Italia con Roberto Scheda candidato sindaco, perché da vercellese ritengo sia giusto impegnarsi per cercare di essere utile nel migliorare la nostra amata città.

La seconda. Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.

Sono un'insegnante di scuola primaria da oltre vent'anni, amo il mio lavoro che mi dà il privilegio di poter dire che solo chi ama insegnare può motivare gli studenti.

Il mio interesse è sempre stato il desiderio della conoscenza e il piacere dell’acquisizione delle nozioni e delle competenze soprattutto nella storia delle civiltà e nel sociale.

Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?

Sicuramente potrei citarne due poiché ritengo che il voto del popolo sia Sovrano, citerò due dei Sindaci piu eletti dai vercellesi: Mino Pretti e Andrea Corsaro entrambi avvocati.

Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?

Per coerenza vista la risposta precedente, Andrea Corsaro.

Infine. Un appello al voto per la sua lista in una frase.

#contenaciapervercelli questo è l’intento di Fratelli d'Italia per Vercelli.