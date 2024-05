Interviste ai candidati/3: Enrico Maccapani (Lista Civica Corsaro)

Prima domanda. Perché ha deciso di candidarsi?

Per me è in assoluto la prima volta. Ho deciso che bisognava dare un contributo per aiutare il sindaco uscente Corsaro che, secondo me, ha lavorato bene con la sua giunta riuscendo a portare a Vercelli molti fondi che ha investito per la città. Non sarebbe stato conveniente interrompere questo ottimo lavoro.

La seconda. Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.

Per 20 anni ho lavorato nella logistica poi 15 anni fa ho aperto un'attività commerciale. Agli inizi di Fratelli d'Italia sono stato nel direttivo provinciale dal quale sono uscito qualche anno fa. Da allora non mi sono più impegnato in politica.

Ho due hobby: seguo le partite di basket dei Rices (anche perché ci gioca mio figlio) e poi, anche se … non ho l'età, sto prendendo lezioni di basso.

Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?

Senz'altro Andrea Corsaro

Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?

Non andrei a votare.

Infine. Un appello al voto per la sua lista in una frase.

Diamo continuità a chi ha fatto bene per la città.