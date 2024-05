Pd, Forza Italia e Carlo Olmo: una giornata fitta di appuntamenti elettorali

Fine settimana fitto di appuntamenti, per la campagna elettorale: nella sola giornata di sabato sono attesi Gianni Cuperlo, presidente del Pd, e i parlamentari Maurizio Gasparri e Paolo Zangrillo di Forza Italia.

Sul fronte civico, convegno dedicato al verde della lista di Carlo Olmo.

«Le nostre radici, il nostro futuro» è il titolo dell'incontro in programma sabato alle 10,30 al Ridotto del Teatro Civico: moderati da Elisabetta Dellavalle sono attesi gli interventi di Gianni Cuperlo e della candidata Pd alla presidenza della Regione, Gianna Pentenero. Con loro ci saranno anche i due candidati al proporzionale, Alessandro Biazjak e Simona Paonessa e il candidato sindaco Gabriele Bagnasco. Alle 18,30 Pentenero e i candidati saranno al Circolo Acli di Aranco, Borgosesia, per un incontro con i cittadini.

Forza Italia chiama a raduno iscritti e simpatizzandi, domani alle 12 alla Sala Soms di via Borgogna per un incontro con il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e il coordinatore regionale di Forza Italia e ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: una tappa del tour a sostegno della candidatura di Roberto Scheda a sindaco e di Luca Pedrale alle Regionali

Sempre sabato il candidato sindaco Carlo Olmo coordinerà alle 18 al Modo Hotel di piazza Medaglie d’Oro 21 il Tavolo verde «Agricoltura 5.0», presentando i dettagli del progetto per il suo maxi assessorato all’Agricoltura, una delle proposte del suo programma elettorale.