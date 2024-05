Elezioni regionali: due vercellesi candidati con Piemonte Popolare

Alle prossime elezioni regionali gli elettori e le elettrici piemontesi potranno scegliere una alternativa agli schieramenti e alle forze politiche sinora scesi in campo. Piemonte Popolare si presenta come unica lista di alternativa, autenticamente di sinistra. Essa è animata da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, ManifestA, Sinistra Anticapitalista, personalità indipendenti ed è sostenuta dai collettivi universitari di Cambiare Rotta.

Chi chiede il voto oggi in Piemonte ha troppo spesso praticato politiche indistinguibili per chi le ha dovute subire negli anni, a incominciare dalla sanità falcidiata e messa in crisi da governi di diverso colore.

Noi di Piemonte Popolare ci impegniamo per:

Diritti uguali per tutt3, no all’Autonomia Differenziata

Un Piemonte costruttore di pace e di risposte sociali adeguate, no a progetti e accordi regionali a favore dell’economia di guerra.

Risorse per la cura del territorio, no al TAV e alle grandi opere inutili

Sanità totalmente pubblica. Attenzione a prevenzione, medicina territoriale, alla popolazione più fragile e anziana, agli operatori. Una nuova programmazione, che affronti anche il nodo liste di attesa

Lavoro buono e sicuro. Rilanciare e innovare la manifattura, con progetti pubblici di mobilità collettiva, di recupero e manutenzione ambientale

Sviluppo delle energie rinnovabili, delle ferrovie pendolari per migliorare la pessima aria che respiriamo. Stop al consumo di suolo e no al nucleare.

Un’ agricoltura che valorizzi le piccole aziende, rispetti i diritti dei/delle lavoratori/trici, specialmente dei/delle migranti e investa in ricerca e interventi per contrastare i cambiamenti climatici, curare l’ambiente.

La nostra lista ha come candidata presidente la combattiva ed efficace consigliera regionale uscente Francesca Frediani.

in provincia di Vercelli è composta da:

CINZIA LAMANNA

ANDREA TAMISO.