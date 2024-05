Interviste ai candidati/1: Rita Buccetti (Lista Civica Corsaro)

Prima domanda. Perché ha deciso di candidarsi?

Ho deciso di appoggiare la Lista civica Corsaro perché ne condivido i valori e gli obiettivi. I valori, a mio avviso, sono rappresentati dalla lealtà e competenza come dimostrato in questi 5 anni di amministrazione, caratterizzati, altresì, da grande trasparenza istituzionale e amministrativa. Gli obiettivi, sembra facile dirlo, consistono nel buon governo, scevro da logiche di partito, esclusivamente volto al bene della città.

Sono poi i fatti quelli che contano e, a mio parere, le azioni compiute dalla giunta Corsaro li incarnano perfettamente. Aver intercettato i fondi del PNRR e averli messi in campo con progetti di grande impatto (checchè ne dicano gli avversari politici, in grado di esprimere critiche solo distruttive e non costruttive) ha rappresentato una grande opportunità per la città che merita di proseguire ed essere portata a termine con la competenza ed efficienza sin d'ora dimostrata...

La seconda. Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.

Ho 58 anni, sono sposata, non ho figli. La mia professione attualmente è quella di direttore amministrativo-Ministero della Giustizia e ricopro queste funzioni presso l'ufficio di Sorveglianza di Vercelli. Sono avvocato e fino al 2021 (e per i precedenti 25 anni ) ho svolto la libera professione. Sono, inoltre, magistrato onorario presso il Tribunale di Biella....insomma un profilo professionale che abbraccia il settore "giustizia" un pò sotto tutti gli aspetti.

Sono una totale neofita, invece, nel campo politico non essendomi presentata occasione prima d'ora. Amo molto leggere e camminare in montagna: nella solitudine e nella fatica della salita vedo l'opportunità di riflettere e di mettermi sempre alla prova. Oltre a ciò la mia grande passione è viaggiare: del viaggio non amo solo la meta ma tutto il percorso che mi porta ad essa ed è per tale ragione che i miei viaggi (meglio sarebbe dire nostri, visto che condivido questa passione con mio marito) sono sempre "fai da te no Alpitur".

Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?

La risposta non può che essere Corsaro!

Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?

In tutta sincerità non credo che sarei andata a votare.. tuttavia pago il dovuto pegno e dico Finocchi. Non lo conosco personalmente ma mi dà l'impressione di essere una persona seria e preparata.

Infine. Un appello al voto per la sua lista in una frase.

Ama Vercelli vota Corsaro.