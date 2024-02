Dossena rabbuiato: «Sul 3 a 2 dovevamo giocare in modo diverso»

E' un mister Andrea Dossena un po' rabbuiato quello che commenta il 3-3 del Pavesi contro il Fiorenzuola: "E' senz'altro complicato analizzare una partita come questa. Abbiamo incassato l'1-0 su un'ingenuità di Sassi che può succedere: chi scende in campo può sbagliare. Mi è piaciuta la reazione della squadra, di come è riuscita a rientrare due volte in partita. Sicuramente, ma di questo i ragazzi ne sono consapevoli, non è piaciuta la gestione dopo il 3-2 di Mustacchio. Abbiamo incassato il pareggio su un calcio d'angolo evitabilissimo. E' vero che siamo giovani e con esperienza ancora da fare ma, se vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita dobbiamo sempre provare a migliorarci. Sul 3-2 a 10' dal termine bisogna congelare la partita, raddoppiare le forze per evitare di concedere agli avversari calci d'angolo o punizioni".

E martedì nuova trasferta a Vicenza: "Questo è il bello del calcio che ti offre subito la possibilità di scendere in campo e riscattarci. Avremo 72 ore per recuperare le energie; sicuramente ci saranno rotazioni anche se l'obiettivo sarà sempre quello di andare a Vicenza per puntare ai tre punti. Poi se i biancorossi si dimostreranno più forti ci congratuleremo con loro".