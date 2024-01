Pro Vercelli, preso dal Crotone l'attaccante Pannitteri. Quattro cessioni in prestito

Pro Vercelli, qualcosa si muove.

Tre giocatori vanno alla Fermana in prestito, e sono Fiumanò, Niang e Condello.

Ma la notizia più importante è quella relativa al giocatore in entrata: da Crotone arriva l'attaccante Orazio Pannitteri, 25 anni, 10 gol in 35 partite con la maglia della Fermana nel 2021-22, 2 reti in 22 partite l'anno scorso, con la maglia del Crotone.

Il riassunto dei movimenti, quindi, è questo.

Hanno cambiato maglia: Seck, Fiumanò, Niang, Condello, Rizzo (in prestito al Lumezzane)

Sono arrivati il difensore Alessandro Citi e l'attaccante Orazio Pannitteri.

Dovrebbero arrivare altri rinforzi per la squadra di Dossena.