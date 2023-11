Viale Garibaldi, ecco il cantiere

Viale Garibaldi, parte il cantiere. Come da previsioni, nella mattina di mercoledì 15 novembre è stata allestita la prima area di cantiere, partendo dalla zona di corso Libertà. Gli interventi di riqualificazione del viale, inseriti nel Piano nazionale qualità dell'abitare relativo al centro storico, sono quelli inseriti nel masterplan Vercelli dell'architetto Andreas Kipar.

Il primo atto di riqualificazione riguarderà la rimozione dell'asfalto, considerata un'attività necessaria per il benessere delle radici degli olmi siberiani, finite in sofferenza per i ristagni d'acqua.

Per avviare simbolicamente il cantiere, nelle scorse settimane, il sindaco Andrea Corsaro e lo stesso Kipar avevano rimosso una piccola porzione di asfalto dalla parte di piazza Roma. Il cantiere, ora, procederà invece, dalla parte opposta. Una decisione presa per rendere meno impattanti i lavori per i locali pubblici che hanno dehors sul viale.