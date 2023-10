Dossena: «Possiamo portare a casa punti con chiunque»

Prima vittoria esterna per la Pro Vercelli e terzo successo consecutivo dei bianchi che strizzano l'occhio alla zona playoff. Mister Andrea Dossena commenta la prova di Gorgonzola: "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, specialmente dopo una vittoria come quella contro il Vicenza. La Giana Erminio si è dimostrata una squadra che gioca a calcio e lo propone in campo. Avremmo potuto portarci sull'1-0 dopo pochi minuti e questo ci ha un po' destabilizzato. Poi è arrivato l'infortunio di Sassi che ha permesso al Giana di sbloccare il risultato. Per questo il primo tempo non abbiamo giocato bene, rimanendo in balia degli avversari e quasi mai propositivi. Negli spogliatoi ho cercato di calmare i ragazzi e dare maggior solidità alla squadra. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo incamerato i tre punti. Fatti i complimenti ai ragazzi, dovremo però analizzare in profondità il primo tempo. Dobbiamo capire che, se siamo una squadra concentrata, possiamo portare a casa punti con chiunque. Il Vicenza, che è una delle grandi ha creato pochissime occasioni; la Giana, decisamente meno forte dei biancorossi, ne ha avute di più. Dopo l’espulsione di Maggio ho mantenuto il modulo a due punte perché non volevo precludermi l'opportunità di creare l'occasione di vincere. Con una sola punta, invece, sarebbe arrivato il messaggio che anche il pareggio poteva andarci bene. Portiamo a casa i tre punti e recuperiamo le energie e lavorare sapendo che sabato,, contro la Pergolettese, avremo due squalificati. La prova di Mustacchio? Ci siamo affidati molto a lui, grazie alle sue tre reti decisive. Abbiamo sentito parecchio la sua assenza si è fatta sentire. Riaverlo significa disporre di un'arma preziosa nel reparto offensivo:.

Tripletta decisiva e pallone portato a casa da Mattia Mustacchio , match winner contro la Giana: "Arrivavo da un mese duro. L’infortunio è stata una brutta tegola, anche perché stavo benissimo ed ero entrato nei meccanismi della squadra. Stare fermo queste settimane non è stato facile. Ringrazio lo staff medico, perché mi ha seguito e continua a farlo, anche perché devo ancora lavorare. Ma ora sono contento di essere rientrato e, soprattutto, posso dare il contributo alla squadra. Noi vogliamo giocare sempre per vincere; questa è la nostra filosofia e anche dopo il rosso a Maggio non ci siamo tirati indietro, venendo ripagati ,. Ci abbiamo creduto fino alla fine: a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna. Ma la buona sorte bisogna andarsela a cercare".