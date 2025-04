Abbattimento delle palazzine di via Egitto e via Cena: appaltati i lavori

Diventa operativo il progetto di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Isola Verde", un piano da 15 milioni di euro che prevede l'abbattimento e il rifacimento di tre palazzine tra via Cena e via Egitto in cui la gran parte degli alloggi risultano ormai inassegnabili a causa delle gravissime condizioni di degrado.

Nei giorni scorsi il Comune di Vercelli ha affidato le operazioni di abbattimento degli immobili alla ditta General Smontaggi di San Pietro Mosezzo che, a Vercelli, si era già occupata dello smaltellamento del viadotto su corso Amedeo Avogadro di Quaregna. La ditta è stata quella che ha presentato il ribasso a base d'asta più significativo: la sua offerta è del 31,6% più bassa rispetto all'importo. I lavori di demolizione verranno effettuati con una spesa complessiva di 978 mila 286 euro per l'intervento vero e proprio a quali vanno aggiunti 106.579,03 euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

I fondi per l'esecuzione del piano Isola Verde, che vale complessivamente 15 milioni di euro, sono stati ottenuti dal Comune attraverso il Pnrr.

Intanto, un'ordinanza del sindaco Roberto Scheda impone lo sgomnbero degli immobili entro il 15 aprile: le persone regolarmente residenti nelle case che devono essere abbattute, comunque, si sono già viste assegnare un nuovo appartamento da alcune settimane.