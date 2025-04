Accoltella l'addetto alla sicurezza: caccia all'aggressore

Caccia all'uomo per individuare l'autore della violenta aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza della discoteca "Il Globo" di Borgo Vercelli. Una scena raccapriccinate quella che si è consumata nell'area esterna del locale, sotto gli occhi della video sorveglianza e di persone che, per i motivi più vari, si trovavano nel parcheggio. Tra loro anche alcuni genitori che attendevano i figli al termine di una serata di musica e svago e che, invece, hanno visto uno degli addetti, inseguito dall'aggressore, finire a terra nel parcheggio ed essere violentemente affrontato da un giovane che, brandendo un'arma da taglio - probabilmente un coltello o forse un coccio di bottiglia, lo ha colpito più volte. Un accoltellamento che non è finito in tragedia solo per l'immediato intervento di altri addetti alla sicurezza, che hanno messo in fuga l'aggressore, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Si tratterebbe di un giovane di origine straniera: i contorni entro i quali è maturata la vicenda non sono, al momento, noti. L'aggressione si è consumtata in pochi, drammatici, secondi fermati da riprese video che ora girano sui social alimentando lo sconcerto per l'accaduto.

L'addetto alla sicurezza, ferito, è stato portato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico: al momento, per fortuna, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.