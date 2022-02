1 a 1 dopo 45 minuti contro il Renate

Pro Vercelli-Renate 1-1

Marcatori: Della Morte (Pvc) all'8'; Maistrello (30') del Renate;

Pro Vercelli: Matteo Rizzo; Auriletto, Masi, Cristini; Bruzzaniti, Louati, Vitale, Crialese; Della Morte, Panico; Comi. A disp. Gelmi, Rendic, Minelli, Rolando, Jocic, Belardinelli, Clemente, Rizzo L., Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Lerda.

Renate: Pizzignacco; Tedeschi, Silva, Spaltro; Anghileri, Baldassin, Esposito, Gavioli, Cicconi; Maistrello, Chakir. A disp. Albertoni, Cugola, Celeghin, Morachioli, Ermacora, Piscopo, Merletti, Rossetti, Marano, Sini. All. Cevoli.

Arbitra il signor Leone di Barletta

Ammoniti: Tedeschi, Baldassin del Renate; Louati, Crialese della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

Ancora Della Morte, all'ottavo minuto.

Gran recupero palla di Louati, palla a Comi, cross per la testa di Della Morte che, solo davanti a Pizzignacco, porta la Pro in vantaggio. Sesto sigillo stagionale per Matteo Della Morte.

Primo quarto d'ora: stupisce il giovanissimo Louati: ha forza fisica, buon palleggio e soprattutto personalità.

Immarcabile Della Morte. Scatenato, più in palla che mai.

Uscita imperfetta di Matteo Rizzo (primo errore da quando difende la porta della Pro) e Maistrello, di testa, insacca: 1 a 1 (immeritato). Alla mezz'ora.

Una tegola per la Pro, che stava dominando.

Supremazia del Renate, ma la difesa della Pro concede poco agli avanti del Renate.

Della Morte a Bruzzaniti, gran sinistro, para Pizzignacco. Risponde il Renate con un bel colpo di testa di Chakir, para Rizzo.

Mancano cinque minuti.

Crialese a terra, piccola mischia. Ammoniti Crialese e Baldassin.