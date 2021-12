Pagelle della Pro Vercelli (contro il Mantova)

Pagelle problematiche (lo sono sempre) oggi, causa nebbia. Gli sviluppi che hanno portato al gol del Mantova, per esempio, erano appunti avvolti dalla nebbia.

Buona comunque la prova della Pro Vercelli, soprattutto nel primo tempo. È mancata la cattiveria in area per segnare un secondo gol che avrebbe messo in ginocchio il Mantova. Più farraginosa la manovra dei bianchi nella ripresa. E comunque. Buone le prove di Masi e Bunino e del giovane portiere della primavera, Rizzo. Ha colpito la sua sicurezza. Migliore dei bianchi, sicuramente, Della Morte, e non solo per il gol di rara fattezza, ma perché è stato padrone della sua fascia di competenza, crossando e sacrificandosi nei rientri, anche.

Rizzo: 6,5

Clemente: 6

Auriletto: 6

Masi: 6,5

Crialese: 6

Della Morte: 7

Emmanuello: 6

Vitale: 5,5

Iezzi: 6

Bunino: 6,5

Rolando: 6,5

Awua: 5,5

Macchioni: 6

Bruzzaniti: n.g.

Lerda: 6,5

Dopo 19 giornate la Pro Vercelli ha vinto 6 gare, ne ha pareggiate altrettante e ne ha perse sette (1,33 a partita). Il “ruolino” di Lerda è di una vittoria e di un pareggio (2 punti a partita). La Pro Vercelli vista contro il Mantova è parsa brillante solo nel primo tempo. La squadra pratica un gioco concreto, peccato che le ripartenze non siano state sfruttate.