Dal campo Coni a Parco Kennedy: al lavoro i vercellesi impegnati nei Puc

Hanno tinteggiato cancellate di impianti sportivi comunali, effettuato piccole manutenzioni e pulizie al cimitero, spazzato le foglie nei cortili delle scuole e degli spazi comunali. E, in questi giorni, il gruppo dei vercellesi impegnati nei Progetti utili alla collettività si sta adoperando per la rimozione delle foglie dai parchi cittadini.

Martedì il gruppo si è occupato di Parco Kenendy, lavorando con impegno e soddisfazione personale e dell'amministrazione che, attraverso il settore Politiche sociali e gli uffici tecnici, ha avviato il progetto rivolto a percettori del Reddito di cittadinanza.

«I progetti stanno proseguendo bene - sottolinea il vicesindaco, Massimo Simion -. I lavoratori coinvolti operano con impegno e danno un contributo importante per effettuare piccole manutenzioni e interventi sul verde urbano».

Sono una ventina le persone coinvolte nei Puc: per la gran parte sono impegnati nel settore delle piccole manutenzioni e del decoro urbano.

Intanto, per il 2022, il Comune ha già varato una serie di nuove misure a sostegno dell'occupazione: si tratta dei Progetti di Pubblica Utilità e dei cantieri di lavoro per over 58 che dovrebbero impiegare una ventina di persone.

leggi anche: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E CANTIERI DI LAVORO