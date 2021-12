Asl Vercelli: gli orari per l'accesso diretto agli hub vaccinali

L'Asl Vercelli adegua l'organizzazione degli hub vaccinali alle nuove disposizioni introdotte dalla Regione: a partire da domani, mercoledì 1 dicembre, viene previsto l'accesso diretto, oltre che per le prime dosi, anche per i soggetti con obbligo vaccinale e per coloro che hanno il green pass in scadenza entro le 72 ore successive: chi si trova in queste categorie può rivolgersi agli hub di Caresanablot e di Borgosesia che garantiranno l'accesso diretto tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30.

«Dal primo dicembre - ricordano dall'Asl Vercelli - assecondando le indicazioni regionali sulla campagna vaccinale anticovid19, saranno introdotte alcune novità. Per quanto riguarda la somministrazione della terza dose: maturati i cinque mesi dal completamento del ciclo primario verrà inviato dalla piattaforma regionale un sms con la proposta di data per ricevere la dose booster entro la finestra temporale del proprio green pass. Sarà sempre possibile modificare la data sul sito www.ilpiemontetivaccina.it».

Il vaccino può essere effettuato anche nelle farmacie aderenti e dal proprio medico di base se vaccinatore.

«Al momento - aggiungono dall'Asl - restano tre gli hub attivi sul territorio: Caresanablot, Borgosesia e Santhià. I primi due sono aperti tutti i giorni, il terzo nel weekend con l'aggiunta di venerdì 3 dicembre. Gli orari di apertura stanno avendo un progressivo ampliamento in modo da poter soddisfare il numero crescente di prenotazioni ma, al momento, non è confermata l'apertura per tutti i venerdì del mese».

Per semplificare le modalità di accesso diretto (al momento attivo a Caresanablot e Borgosesia) è stata uniformata la fascia oraria, ogni giorno dalle 14.30 alle 16.30.