Terza dose, copertura e scadenze: le precisazioni di Alessandro Stecco

«La Regione è corsa ai ripari per scongiurare l’ingorgo innescato dalle nuove disposizioni del governo, preoccupato dalla risalita del virus e dall’affacciarsi sulla scena di nuove varianti. In particolare, l’ampliamento delle platee che possono accedere alla terza dose e di quelle che hanno l’obbligo vaccinale, la riduzione della durata del Green Pass da 12 a 9 mesi e l’introduzione del Super Green Pass. Iniziative che in tutte le regioni stanno mettendo sotto pressione la macchina della campagna vaccinale e creano confusione i cittadini. Tutto questo, tenendo conto che nel contempo prosegue la somministrazione delle prime e delle seconde dosi» (La Stampa).

Detto questo con pazienza e fiducia grazie al lavoro di tutti da Torino fino alla nostra ASL verremo fuori penso entro 1-2 settimane da queste difficoltà, tutti coloro che lo devono fare per legge o che decido di farlo potranno farlo; molti che erano in crisi ieri o l'altro ieri per l'assenza di slot stanno già ricevendo appuntamenti, non spaventatevi se dal sito non si vedono slot o luoghi, presto saranno aumentati!