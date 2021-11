Una buona Mokaor si arrende alla prima in classifica

Il Lilliput primo in classifica sceso a Vercelli ha dimostrato di meritare il posto sin ora conquistato.

Contro le torinesi le atlete di Gherardi e Vigliani hanno subito una sconfitta per 3-0, ma hanno offerto una prestazione generosa e convincente contro la migliore formazione del girone.

Molto bene in fase difensiva le bicciolane hanno resistito agli attacchi del Lilliput con il libero Mosso che ha offerto una prestazione molto positiva.

Peccato per la fase offensiva dove la differenza tra le due formazioni è stata evidente.

Ma, nonostante ciò, la prestazione complessiva della formazione vercellese evidenzia che la squadra è in crescita e il fatto di essere tornati ad allenarsi alla palestra Bertinetti è sicuramente un motivo di questo miglioramento.

L’incontro inizia con la Mokaor che schiera Patrucco in palleggio e Comello opposta, Fenoglio e Macellaro centrali, Laura Lupo e Mastronardi ali e Mosso libero.

In questo set le vercellesi pur combattendo non riescono ad arginare gli attacchi del Lilliput che conquista il set per 25/17.

Nel secondo periodo la gara è combattuta sino al 16/16. Ma il time out richiesto dalle torinesi, permette alle ospiti di schiacciare nove palloni tra posto quattro e posto due senza che la Mokaor possa difendersi.

Nella terza frazione il Lilliput non concede più nulla alle bicciolane che perdono anche questo set per 25/13.

Questa prestazione se pur con una sconfitta, fa rimpiangere le prestazioni scorse dove con squadre alla portata la Mokaor non è riuscita ad ottenere punti.

Il prossimo turno per la Mokaor è previsto sabato 4 dicembre a Montalto Dora.

Sarà necessaria una prestazione ottimale per aver ragione delle padrone di casa.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – LILLIPUT 0-3 (17/25 17/25 13/25)



CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (5)(K), Fenoglio, Lupo Laura (7), Lupo Greta, Patrucco(1), Comello (6), Bittolo, Macellaro (4), Mastronardi (5), Avilia, Ippolito, Borrini (2) Mosso L1, Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani