Pagelle della Pro (sul campo del Padova)

RENDIC: 6

Qualche (comprensibile) indecisione, e una gran parata di piede. Buon esordio dal primo minuto.

CELEMENTE: 6

Sembra a suo agio come esterno nella difesa a quattro. È forse il primo giocatore che suona la carica, tentando affondi in fascia.

CRISTINI: 5,5

Prestazione non male, macchiata però dalla staticità (ha saltato male e un po' girato?) in occasione del gol del Padova dopo 100 secondi.

AURILETTO: 6

Se la cava contro avversari da categoria superiore.

CRIALESE: 6

Ottima partita in copertura, limita però gli affondi in fascia.

DELLA MORTE: 6,5

In ombra nel primo tempo, stratosferico per una ventina di minuti nella ripresa. A suo agio come esterno nel 4-4-2.

EMMANUELLO: 5,5

Non ha giocato male, ma da un giocatore della sua classe è lecito aspettarsi non di piùà: molto di più.

AWUA: 6,5

Nell'interdire, nel chiudere è il migliore, il numero uno. Perde un po' di lucidità nei fraseggi e nelle ripartenze. Ma è la sua tenacia, per 95 minuti, che stupisce.

GATTO: 6

Va vicino al gol con un'azione da ala di classe. Utile anche in fase di non possesso.

BUNINO: 6

Ha lottato su ogni lancio lungo, ha creato anche scompiglio in area avversaria.

ROLANDO: 6

Parte in sordina poi si risveglia e, soprattutto, quando arretra a conquistar palla per poi ripartire è da applausi. Non è ancora al 100 per cento.

VITALE: 5

La sua espulsione ha impedito alla Pro Vercelli l'assalto finale.

COMI: n.g.

SILENZI: n.g.

SCIENZA: 6,5

Ha “disegnato” un 4-4-2 niente male, magari da riproporre. Dopo alcune giornate storte può essere soddisfatto perché la prestazione c'è stata. Il piatto (punti e classifica) però piange. Domenica prossima per lui è un esame.