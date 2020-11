Piemonte zona rossa: è un nuovo lockdown

Il Piemonte è ufficialmente in Zona Rossa: tornano divieti di spostamento, chiusure e didattica a distanza per le scuole a partire dalla seconda media.

Stop a fiere e sagre e chiudono bar, ristoranti, birrerie e pasticcerie (che potranno fare solo consegne a domicilio e asporto fino alle 22); chiudono i negozi non alimentari identificati da appositi codici Ateco.

Nel settore del commercio al dettaglio potranno restare aperti i negozi che vendono:

Prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Prodotti surgelati

Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Articoli igienico-sanitari

Macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Libri in esercizi specializzati, giornali, riviste e periodici

Articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Confezioni e calzature per bambini e neonati

Biancheria personale

Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Materiale per ottica e fotografia Combustibile per uso domestico e per riscaldamento Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Articoli funerari e cimiteriali Per il commercio ambulante

Prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio telematico

Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali, lavanderie, tintorie

Saloni di barbiere e parrucchiere

Torna l'autocertificazione per gli spostamenti (SCARICA QUI) e il divieto di allontanarsi a più di 200 metri da casa.

Rispetto alla scorsa primavera, restano attivi i servizi per l'infanzia e le scuole elementari e non vengono chiuse le fabbriche. Nella griglia che si può leggere ingrandendo la foto c'è una sintesi delle misure.

L'ordinanza relativa alle Zone Rosse ha validità di 15 giorni, poi verrà prorogata o rimodulata sulla base dei dati relativi a indice di contagio e posti nelle terapie intensive. Attualmente il Dpcm non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale: una nota di Palazzo Chigi ha specificato che il provvedimento entrerà in vigore a partire da venerdì.