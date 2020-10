Ospedale Sant'Andrea: montate le tende dell'esercito - foto

Sono stati ultimati nella mattina di sabato i lavori per l’installazione delle tende dell'esercito che saranno utile per migliorare la gestione dei pazienti dell'ospedale di Vercelli e che potranno ospitare fino a un massimo di 20 persone.

Come si vede dalle immagini realizzate dall'Asl Vercelli, non si tratta più del tendone blu della Protezione civile che era stato allestito all'ingresso del Pronto soccorso la passata primavera e utilizzato per il pre-triage, ma di una struttura del tutto differente, posta all'interno del cortile del presidio ospedaliero.

Altre tensostrutture sono state montate in questi giorni negli ospedali piemontesi di Rivoli, San Giovanni Bosco di Torino, Savigliano, Orbassano, Alessandria e Cuneo. Si tratta di tende multifunzionali riscaldate (di 12x8 metri) a struttura pneumatica in PVC, dotate di 3 moduli con altezza massima di 4,15 metri distanziati da paleria in alluminio.