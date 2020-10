Cappuccini: idrovore della Protezione civile in azione - FOTO

Protezione civile e idrovore in azione, dalle 17 circa, ai rione Cappuccini dove molte strade sono rimaste invase dall'acqua per gran parte della giornata.

I danni nel rione sono ingenti: molte case, a partire dalla zona di via Nazario Sauro e via Prarolo (la prima a essere invasa dall'acqua) hanno avuto scantinati e piani bassi sommersi, mentre nelle strade si è arrivati a diverse decine di centimetri d'acqua. La situazione è stata molto difficile per tutto il giorno anche perché, nonostante il sole, le acque di Sesia e canali vari sono sempre state molto cariche.

Come testimoniano le immagini diffuse attraverso i social dall'ex assessore Emanuele Caradonna, ampie zone del rione sono gravemente disastrate.