Verso la riapertura alcune provinciali, chiusi i ponti e la Tangenziale Nord

Restano al momento chiusi il ponte che collega Vercelli a Bivio Sesia e la Tangenziale Nord che nella giornata di sabato è stata sempre allagata.

"Oggi pomeriggio - dice l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Vercelli, Maurizio Tascini -, insieme al vice presidente della regione Fabio Carosso, ho effettuato un sopralluogo al ponte stradale sul Sesia e in seguito presso la tangenziale per Novara. L’assessore regionale ha assicurato il massimo impegno suo, dell'assessore ai Trasporti Gabusi e del presidente Cirio per ripristinare urgentemente le opere danneggiate dalle esondazioni”.

Fino alla serata di sabato, tuttavia, anche il ponte di corso Matteotti resta chiuso in direzione BorgoVercelli. Chi utilizza l'autostrada per rientrare in città deve far riferimento al casello di Vercelli Ovest - Larizzate.

L'elenco completo delle strade chiuse comprende: Tangenziale Nord id Vercelli, Sp 11bis; Sp 9 della Val Mastallone; Sp 105; Sp 72 Ponte Strona; Sp 100 ponte Strona; Sp 60; Sp 61; Sp 94; Sp 121;Sp 24; Sp 61; Sp 96 e i ponti sul fiume Sesia a Vercelli, Caresana, Ghislarengo, e Serravalle Sesia.

Intanto, da Provincia e Comune arriva il ringraziamento a volontari, Vigili del Fuoco e Protezione Civile "che si sono prestati con enorme spirito di abnegazione per aiutare il territorio e i suoi cittadini in questo delicatissimo momento di difficoltà", commenta Andorno.