Casa di riposo di piazza Mazzini: indagati anche tre medici

Tre medici sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli anziani morti nella casa di riposo di piazza Mazzini a Vercelli.

L'episodio da verificare, che ha portato la Procura ad ampliare il numero di persone coinvolte nell'inchiesta sarebbe quello avvenuto nella sera del 19 marzo quando, dalla casa di riposo, era partita una richiesta rivolta al 118 per le condizioni critiche in cui versavano cinque anziani ospiti. Secondo quanto emerso nel corso dell'indagine il medico del 118 intervenuto avrebbe attribuito agli anziani un codice rosso. Tuttavia nessuno di loro era stato ricoverato: l'unico posto disponibile in quel momento in rianimazione sarebbe stato "lasciato libero" per eventuali pazienti più giovani. Gli anziani vennero soccorsi in struttura, con l'uso di ossigeno trasportato dal personale della Protezione civile; tuttavia nessuno di loro era poi sopravvissuto.

Nel mirino della Procura ci sarebbero il primario del Pronto soccorso, un medico del 118 di Novara e un rianimatore del Sant’Andrea.

Nell'indagine, sono già stati coinvolti, il direttore della struttura di piazza Mazzini e la direttrice sanitaria: le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo. Venerdì mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo si sono presentati in ospedale a Vercelli per una perquisizione e per acquisire dati informatici.