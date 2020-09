Morti nella Casa di Riposo di piazza Mazzini: altri tre indagati

Si allarga ancora il perimetro dell'indagine sulle morti anomale in Casa di Riposo durante la pandemia (41 ospiti fra marzo e l’inizio di aprile). Salgono a 9 le persone che, a vario titolo, sono state iscritte nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Vercelli: gli tre ultimi, in ordine di tempo, sono la coordinatrice delle Oss della struttura e due medici di base. Per la prima l'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo ed epidemia colposa; per i due sanitari omissione di atti d'ufficio. Nei mesi scorsi erano già stati coinvolti nell'inchiesta il direttore della struttura di piazza Mazzini, la direttrice sanitaria, tre medici (la primaria del Pronto soccorso, un anestesista del Sant'Andrea e un medico del 118) e la manager dell'Asl.