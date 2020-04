Case di riposo vercellesi: tra positivi, casi sospetti ed emergenza personale

Sono giorni di grande preoccupazione per gli anziani ricoverati nelle case di riposo del vercellese dove la misura dell'isolamento, scattata all'inizio dell'emergenza, non è bastata a tener lontano il virus. E, sebbene non esista un bollettino contagi relativo alle Rsa del territorio, i dati che via via emergono spingono i sindaci a chiedere a gran voce tamponi a tappeto e misure di sanificazione.

Al di là della situazione della Casa di Riposo di piazza Mazzini a Vercelli, tra gli aggiornamenti provenienti dal territorio, il sindaco di Lozzolo segnala che è salito a cinque il numero delle persone ospiti alla casa di riposo risultate positive. “Si sta lavorando e monitorando per contenere il fenomeno – spiega Roberto Sella ai concittadini -. Sono stati concordati test e sanificazione con l'Asl”.

A Desana, dove in casa di riposo ci sono stati già alcuni decessi, sono al momento 11 le persone positive al tampone.

Casi sospetti a Cigliano, dove il vicesindco Stefania Crittino, nel messaggio quotidiano ai concittadini, assicura che nella giornata di venerdì verranno fatti i tamponi a tutti i degenti. “Capisco la preoccupazione di chi ha un congiunto ricoverato – ha detto la vicesindaca – ma chiedo il favore di non telefonare in struttura, di lasciar lavorare il personale perché sono concentrati nel cercare di mantenere i nostri anziani in salute. La situazione non è certamente positiva, ci sono dei casi sospetti”.

Sono in programma martedì 14 aprile, invece, i tamponi al Soggiorno Anziani, dove, secondo quanto comunica il sindaco Angelo Cappuccio, “al momento non ci sono situazioni di emergenza, ma un monitoraggio accurato permetterebbe di tenere sotto controllo la situazione e garantire una gestione tempestiva e sicura se dovessero sorgere eventuali criticità”.

Monitoraggio continuo anche ad Alice Castello, dove si erano avute molte criticità soprattutto nelle Residenza 2 (anche per problemi legati alla mancanza di personale), ma dove, negli ultimi giorni, i momenti più critici sembrano essere stati superati.