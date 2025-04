Skate park, opera incompiuta: interrogazione di Pd e lista civica

Nessuna data ufficiale che indichi la conclusione dei lavori. Il polo rotellistico e sportivo di via Olcenengo finisce al centro di un'interrogazione di Pd e lista civica. «L’incertezza prolungata su questa infrastruttura ha generato frustrazione nella comunità, che si vede privata di un bene pubblico senza alcuna garanzia di restituzione in tempi ragionevoli», scrivono Alberto Fragapane, Filippo Campisi, Gabriele Bagnasco, Manuela Naso, Marco Mancuso e Cecilia Nonne.

«Senza una chiara pianificazione sulla riapertura, si rischia che lo Skate Park perda progressivamente la sua funzione aggregativa e sportiva, con conseguenze negative per la città e inoltre la strada di accesso allo Skate Park, risulta pericolosa in quanto priva di adeguate protezioni per i pedoni, esponendo i cittadini – in particolare i minori – a situazioni di rischio che meritano attenzione e tutela», proseguono i consiglieri di minoranza.

Sullo skate park sono stati avviati, nell'estate 2023, opere per la realizzazione di un polo sportivo outdoor per sport rotellistici e di squadra, per un importo di 900mila euro.

Gli interventi, tuttavia, non sono mai terminati.

L'interrogazione domanda ora «Per quale motivo non siano ancora state comunicate date certe per la fine dei lavori e la riapertura dello Skate Park; se esista una pianificazione concreta e vincolante per il completamento dell’opera e, in caso contrario, quali siano gli ostacoli che impediscono di stabilire una tempistica definitiva; quali azioni l’Amministrazione intenda intraprendere per garantire la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile e restituire il servizio alla cittadinanza; se sia prevista un’informativa pubblica periodica sullo stato dei lavori, al fine di evitare ulteriore incertezza e fornire aggiornamenti concreti ai cittadini e se l’Amministrazione, considerata la posizione del sito in un tratto stradale caratterizzato da traffico e annessi potenziali rischi per la percorrenza, intenda intervenire per rendere più sicuro l’accesso allo skate park».