Area sportiva di via Olcenengo: 900mila euro per un polo outdoor

Un investimento dal 900mila euro per creare, nell'area dello skate park di via Olcenengo, un polo sportivo all'aperto utilizzabile per gli sport rotellistici, ma anche per il padel, il basket e il volley.

Dell'intervento, finanziato attraverso uno dei cluster del Pnrr, si era già parlato nei mesi scorsi in Consiglio comunale, a margine della conferma dell'assegnazione dei fondi. Mercoledì mattina, nel corso di una conferenza stampa organizzata nell'area, sono stati presentati i progettisti dell'impianto e la ditta che eseguirà i lavori, la Madef di Caresanablot.

Le opere prenderanno il via a inizio estate e proseguiranno per circa un anno: nella spianata su cui si affaccia l'impianto da skateboard, realizzato una decina di anni fa, saranno realizzati anche spogliatoi e servizi e portata l'acqua potabile, la cui assenza era stata una delle principali lacune lamentate dai molti appassionati che frequentano la struttura.

«Completiamo la sistemazione dell'area e valorizziamo anche il bosco circostante, creando un polo sportivo che consenta di vivere l'attività fisica all'aperto», spiega il sindaco Andrea Corsaro presentano il progetto insieme agli assessori Mimmo Sabatino e Massimo Simion. L'area sarà fruibile da tutti i cittadini ma, una volta ultimati i lavori, l'utilizzo verrà regolamentato per dare modo anche alle società sportive che ne facciano richiesta di poter utilizzare gli impianti per allenamenti e manifestazioni.

«Investiamo in uno spazio di aggregazione e sport giovanile», aggiunge Sabatino, precisando che i campi saranno omologati per ospitare competizioni e il locale che ospiterà gli spogliatoi sarà a super risparmio termico, come previsto sai requisiti del bando Pnrr.

«In questo momento complesso, in cui il caro materiali e la presenza di molti cantieri rende difficile trovare ditte che prendano in carico i lavori abbiamo assegnato nel giro di poco tempo due opere molto importanti: la realizzazione di quest'area e il Pala Pregnolato», aggiunge l'assessore alle Opere Pubbliche, Massimo Simion, anticipando che, a breve, sono attese novità anche per il Pnrr scuola.