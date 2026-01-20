NextGen Schiaccia e Vinci: la lotteria del torneo House of Volley

Il grande volley incontra la solidarietà. In occasione del torneo House of Volley, in programma a Cuneo il 16 e 17 febbraio 2026, prende vita “NextGen: Schiaccia e Vinci”, la lotteria che unisce divertimento, premi di qualità e sostegno concreto alle nuove generazioni.

Intorno al torneo si respira già grande fermento: la macchina organizzativa è in pieno movimento e l’evento si prepara ad accogliere numerose squadre giovanili, anche provenienti dall’estero, pronte a dare vita a due giornate di sport, entusiasmo e confronto internazionale.

In questo contesto di energia e partecipazione, la lotteria "NextGen: Schiaccia e Vinci” rappresenta un ulteriore momento di coinvolgimento per atlete, famiglie e pubblico, con un obiettivo chiaro: sostenere l’attività giovanile dell’Academy Granda Volley, investendo nel talento, nella crescita e nei valori dello sport.

Partecipare significa fare squadra… e provare a vincere!

Ricca e variegata la lista dei premi in palio, pensata per valorizzare il territorio e il mondo dello sport:

1° Weekend per due persone in Liguria

2° Cena per due persone presso Baladin Cuneo

3° Cena per due persone presso il Ristorante La Volpe con la Pancia Piena

4° Pallone ufficiale autografato dalle atlete della Serie A1 Honda Cuneo Granda Volley

5°–9° Confezioni di prodotti tipici del territorio

10°–14° Cuffie professionali LAIN Bluetooth

15°–17° Gadget ufficiali Cuneo Granda Volley

18°–25° Bottiglia di vino

Un ringraziamento speciale va ai partner che hanno reso possibile “NeXtGen Schiaccia e Vinci”, credendo nello sport e nel suo valore educativo: Lain, Ristorante La Volpe con la Pancia Piena, Baladin Cuneo, Alimenti Naturali di Simona Marchisio, Val Maira Polline, targatocn.it . Grazie al loro sostegno, la lotteria diventa molto più di un gioco: è un gesto concreto per costruire il futuro del volley.

Ogni biglietto venduto sarà una schiacciata vincente per le giovani atlete dell’Academy Granda Volley.

L’estrazione avverrà durante la premiazione delle cinque categorie del Torneo House of Volley NextGen, nel pomeriggio di martedì 17 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di S.Rocco Castagnaretta.