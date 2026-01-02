Club Forza Pro: «Tutti a Zanica per sostenere la squadra»

l Club Forza Pro organizza la trasferta di sabato 10 gennaio a Zanica (BG) in occasione della partita contro l’Albinoleffe. Il ritrovo è fissato per le ore 12 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 12,10. La quota massima di partecipazione è di 18 euro.
La trasferta verrà annullata qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 25 iscritti entro le ore 19,00 di mercoledì 7 gennaio. Le prenotazioni verranno raccolte sabato 3 gennaio al consueto banchetto informativo allestito all'ingresso Gradinata Nord dello stadio, dalle ore 13,45 fino all'inizio delle partita e, da mercoledì 7 gennaio, Da Tommy, in via San Paolo 8 a Vercelli, telefono 0161.258323 (lunedì 5 e martedì 6 gennaio chiuso).
«Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente e a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media», concludono dal Club