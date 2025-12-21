Pagelle della Pro Vercelli "asfaltata" dall'Arzignano

Livieri: 4
Irriconoscibile
Piran: 5
Parte bene, con stile. Poi si impantana
Clemente: 4
Oggi ha dimostrato d'essere fuori ruolo.
Coccolo: 4
In difficoltà sempre o quasi.
Pino: 4,5
Non convince
Iotti: 4,5
Una delle peggior prestazioni dell'anno.
El Bouchatoui: 4
Non si è visto.
Burruano: 4,5
Ha corso a vuoto.
A. Sow: 6,5
Il migliore. Sempre pronto nella transizioni. Spesso e volentieri servito male.
Comi: 6
Fa il suo. E riesce anche a rendersi pericosolo.
Rutigliano: 5
Non riesce a “far male”, insomma fatica a saltare l'uomo e a trovare il tiro.
Carosso: 6
Non male, in entrambe le fasi.
Mallahi: 4,5
Non si è visto.
O. Sow: 6
Qualche buon spunto
Akpa Akpro: 6
La solita generosità, le solite sgroppate.
Marchetti: 4,5
Giornata nera anche per lui.
Santoni: 5
Non ha sbagliato formazione, perché gli stessi giocatori in altre occasioni hanno disputato ottime partite. Nè ha sbagliato a schierare il 4-3-3, che è ormai nel dna di questa squadra. Cosa sia successo alla Pro Vercelli di oggi (che sia malata di discontinuità si sapeva, ma con l'Arzignano si è tornati alla “caporetto” di Brescia) è un mistero, che solo lui può spiegare. Di sicuro la difesa fa acqua, e non da oggi.