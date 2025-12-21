Pagelle della Pro Vercelli "asfaltata" dall'Arzignano

Livieri: 4

Irriconoscibile

Piran: 5

Parte bene, con stile. Poi si impantana

Clemente: 4

Oggi ha dimostrato d'essere fuori ruolo.



Coccolo: 4

In difficoltà sempre o quasi.



Pino: 4,5

Non convince

Iotti: 4,5

Una delle peggior prestazioni dell'anno.

El Bouchatoui: 4

Non si è visto.

Burruano: 4,5

Ha corso a vuoto.





A. Sow: 6,5

Il migliore. Sempre pronto nella transizioni. Spesso e volentieri servito male.



Comi: 6

Fa il suo. E riesce anche a rendersi pericosolo.

Rutigliano: 5

Non riesce a “far male”, insomma fatica a saltare l'uomo e a trovare il tiro.

Carosso: 6

Non male, in entrambe le fasi.



Mallahi: 4,5

Non si è visto.

O. Sow: 6

Qualche buon spunto



Akpa Akpro: 6

La solita generosità, le solite sgroppate.

Marchetti: 4,5

Giornata nera anche per lui.

Santoni: 5

Non ha sbagliato formazione, perché gli stessi giocatori in altre occasioni hanno disputato ottime partite. Nè ha sbagliato a schierare il 4-3-3, che è ormai nel dna di questa squadra. Cosa sia successo alla Pro Vercelli di oggi (che sia malata di discontinuità si sapeva, ma con l'Arzignano si è tornati alla “caporetto” di Brescia) è un mistero, che solo lui può spiegare. Di sicuro la difesa fa acqua, e non da oggi.