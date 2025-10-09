House of Volley NEXTGEN: a febbraio il debutto a Cuneo

Dopo il successo del “Trofeo House of Volley”, che domenica scorsa ha visto protagoniste la formazione di Serie A1 Honda Cuneo Granda Volley e le croate dell’HAOK Mladost Zagabria, il progetto entra nel vivo con un nuovo appuntamento dedicato alle giovani promesse della pallavolo, fissato per febbraio 2026.

Granda Volley Academy e Honda Cuneo Granda Volley presentano infatti il “1° Trofeo House of Volley NEXTGEN”, torneo di pallavolo femminile riservato alle categorie Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18, in programma lunedì 16 e martedì 17 febbraio, durante le festività di Carnevale.

“Essendo la prima edizione, desideriamo che sia un’esperienza indimenticabile per tutte le atlete che scenderanno in campo sul nostro territorio” – sottolineano dal Comitato Organizzatore – “Il nostro obiettivo è raggiungere la partecipazione di 8 squadre per ciascuna categoria, per un totale di 40 formazioni giovanili. L’evento coinvolgerà 16 impianti sportivi e oltre 50 volontari tra addetti alla logistica, refertisti, segnapunti e personale abilitato al defibrillatore. Tutte le delegazioni riceveranno un riconoscimento per la loro partecipazione, con materiale sportivo utile all’attività in palestra. Crediamo che questa forma di regalo possa essere il giusto riconoscimento per chi lavora seriamente con i settori giovanili, dedicando tempo ed energie per la crescita umana di tante ragazze.”

Il progetto House of Volley, nato per valorizzare le città europee simbolo della pallavolo, ha come obiettivo la crescita del movimento giovanile e lo scambio di esperienze sportive. Un evento di tale portata avrà ricadute significative anche sul territorio: si stima infatti la presenza di oltre 1.500 persone tra atlete, staff e accompagnatori, con un impatto positivo sulle strutture ricettive e l’occasione di scoprire le eccellenze naturali, storiche ed enogastronomiche locali.

Il “1° Trofeo House of Volley NEXTGEN” rappresenta non solo una competizione sportiva, ma un’occasione unica di crescita e condivisione per giovani atlete provenienti da tutta Italia ed Europa. Due giornate che uniranno sport, socialità e scoperta del territorio, offrendo a squadre, staff e famiglie l’opportunità di vivere un’esperienza che va oltre il campo da gioco.

Per informazioni e iscrizioni: tornei@houseofvolley.eu