Ginnastica, Vercelli premia le sue campionesse

La città si stringe attorno alle sue campionesse. Giovedì, il sindaco Roberto Scheda e la Giunta hanno accolto in Municipio Giulia Perotti, 16 anni, neo campionessa italiana assoluta di ginnastica, insieme alla squadra allieve della Libertas, vincitrice della medaglia d’oro nella prestigiosa competizione nazionale Gold Star Allieve.

«Queste ragazze ci riempiono di orgoglio – ha dichiarato il sindaco – Non solo per i risultati sportivi straordinari, anche per i valori che rappresentano: impegno, sacrificio, spirito di squadra. Vercelli è al loro fianco, oggi e sempre».

Giulia Perotti ha scritto una pagina storica per la ginnastica vercellese, conquistando per la prima volta in carriera il titolo italiano assoluto all around con uno straordinario punteggio di 111,700 nella tre giorni di gare in Sardegna.

Allenata da Enrico Pozzo, leggenda vercellese della ginnastica maschile con sette titoli assoluti, e da Federica Gatti, già al suo fianco agli Europei di Lipsia dove ha trionfato nel concorso a squadre, Giulia è oggi una delle stelle più brillanti del firmamento ginnico nazionale. Il suo talento e la sua determinazione hanno convinto il direttore tecnico della Nazionale, Enrico Casella, che ha inserito Giulia nella squadra azzurra in partenza per i Campionati Mondiali in Indonesia, in programma dal 19 al 25 ottobre 2025, dove si sfideranno 500 atleti da 80 Paesi. «Un traguardo straordinario, frutto di lavoro, passione e dedizione» ha sottolineato Scheda.

Sempre in Sardegna, durante lo scorso fine settimana, la Libertas ha dominato la scena nazionale nella competizione Gold Star Allieve, salendo sul gradino più alto del podio con un punteggio totale di 444.550.

A rendere possibile questa impresa, un gruppo affiatato di giovani atlete dal talento cristallino: Marina Borsoi, Helena Garavaglia, Ginevra Deandreis, Beatrice Vialardi, Vittoria Ronchi. A loro, l’applauso convinto di tutta la città.

Da segnalare anche le ottime prestazioni di Artemisia Iorfinio, che ha chiuso al quinto posto nella classifica individuale, e di Thelma Lapalombella, che ha ottenuto la qualificazione alla finale in trave e parallele, a dimostrazione di un movimento in piena salute e in costante crescita.

«Vercelli applaude le sue campionesse. E sogna con loro» ha aggiunto il vice sindaco e assessore allo Sport, Domenico Sabatino.