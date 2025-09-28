 / Sport

Sport | 28 settembre 2025, 16:49

Ginnastica, Giulia Perotti campionessa d'Italia

Con una prova grandissima, supera olimpionica Alice D'Amato

Ginnastica, Giulia Perotti campionessa d'Italia

Giulia Perotti è campionessa Italiana assoluta di Ginnastica. Con una prova strepitosa la vercellese, portacolori della Libertas Ginnastica, rovescia un pronostico che sembrava già scritto, piazzandosi davanti alla campionessa olimpica Alice D'Amato che, in gara 1 aveva chiuso al primo posto, davanti alla vercellese. Domenica Perotti ribalta le carte, chiudendo con 111,700, contro i 109,950 della D'Amato.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore