Santoni: «Cambierò qualcosa in formazione»

Mister Michele Santoni presenta la sfida di sabato alle 20.30 al Rigamonti contro l'Union Brescia: "Mi auguro sia una sfida spettacolare. I bresciani, assieme al Vicenza, sono i grandi favoriti del torneo. Per noi questo genere d'incontri sono le più facili da affrontare, visto che la pressione sarà tutta sui padroni di casa. Noi dovremo provare a ripeterci e migliorarci rispetto alle prestazioni sinora avute in Coppa e campionato. Anche se contro un grande avversario dovremo provare ad alzare l'asticella".

Sul Brescia: "Non snatureremo il nostro assetto di gioco, cercando di metterli in difficoltà con la 'pressione alta'. Abbiamo visto il Brescia all'opera: contro l'Arzignano, all'esordio, pur perdendo mi ha impressionato, con alcune scelte tattiche innovative, come Gori in fase di costruzione. A Trento, invece, ha centrato i tre punti, ma non mi sono piaciuti come alla "prima".

Quale sia il Brescia che ci troveremo ad affrontare dovremo essere bravi a trovare le armi per contrastarli".

Sulla squadra: "Non ci sono grossi problemi a livello fisico anche se, probabilmente, cambierò qualcosa rispetto al match con l'Albinoleffe. Questo perché la rosa mi permettere di scegliere l'undici più adatto all'avversario che dovremo affrontare. La squadra è anche frutto di quanto vedo in settimana durante gli allenamenti: voglio gente motivata in una sana e leale concorrenza per una maglia da titolare".