Pro Patria - Pro Vercelli 2-3 (Vittoria sudata della squadra di Santoni)

Pro Patria – Pro Vercelli 2-3

Marcatori: Comi (PV) al 26'; Mastroianni (PP) su rigore al 47'; Udoh (PP) al 50': autogol di Viti (PV) all'81'; Iotti (PV) all'88.

Nonostante le ombre (vedi i centrali difensivi) la Pro Vercelli conquista – a fatica - i tre punti sul campo di una Pro Patria che nove su dieci loterrà per non retrocedere. Gran primo tempo, con i Bianchi padroni del campo e in vantaggio. Il gol subito allo scadere della prima frazione ha messo un po' in crisi la squadra di Santoni che comunque, grazie a una autorete e a un gran gol di Iotti porta a casa tre punti importanti. Ma ci sono le “ombre” da correggere.





Formazioni

Pro Patria : Rovida; Travaglini, Motolese, Reggiori; Giudici, Schiavone (Citteria al 23'), Ferri, Di Munno, Orfei (Viti al 63'); Mastroianni (Renelus al 63'), Udoh (Ricordi all'84'). A disposizione: Bongini, Viti, Renelus, Aliata, Citterio, Auci, Frattini, Galantucci, Ricordi, Marra, Gentile, Ferrario. All. Greco.

Pro Vercelli: Passador; Piran (Carosso 78'), Clemente, Coccolo, Furno (O. Sow); Rutigliano, Burruano (Huiberts nal 60'), Iotti; Akpa Akpro (Mallahi al 60'), Comi, A. Sow (Coppola al 78'). A disposizione: Livieri, Marchetti, Thiam, Mallahi, Coppola, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Carosso, Pino, Huiberts. All. Santoni.

Arbitra Rossini di Torino

Ammoniti: Akpa Akpro della Pro Vercelli; Travaglini; Giudici della Pro Patria.





Primo tempo

Primi minuti con una Pro Vercelli che pressa alto e bene.

Akpa Akpro ammonito al 9'.

Molto bene la catena di destra con Piran e Akpa Akpro. In gran spolvere Rutigliano.

Traversa della Pro all'11: gran sinistro da fuori di Rutigliano, palla che si stampa sul legno.

Ammonito Clemente al 20'.

Nella Pro Patria esce l'esperto Schiavone (ex Salernitana) infortunato; dentro Citterio.

Imbucata improvvisa di Furno dalla sinistra, Comi anticipa tutti e deposita in rete: Pro Vercelli in vantaggio al 26'.

La squadra di Santoni continua a premere.

Botta di sinistra dalla distanza di Comi, para Rovida, al 40'.

Altro tiro, stavolta di Iotti, Rovida si salva con un po' di difficoltà (non era ben posizionato).

Ritmo tiro della Pro Patria: lo sferra Motolese, palla alta.

La Pro Patria chiede un rigore per fallo di Clemente su Matroianni. Si ricorre, su richiesta del tecnico della Pro Patria, al FVS (il Football Video Support).

L'arbitro guarda il video, poi opta per il penalty.

Batte Mastroianni, gol. 1 a 1 allo scadere.

Dopo aver dominato, Pro Vercelli beffata.

Secondo tempo

Pro Patria in vantaggio al 50': cross dalla destra di Giudici, Udoh, lasciato liberissimo, insacca di testa. 1 a 2.

Gran traversa di Burruano, due minuti dopo.

Conclusione di Udoh, a lato. La Pro Vercelli non è brillante come lo era stata nel primo tempo.

Cambi di Santoni all'ora di gioco. Escono Akpa Akpro e Burruano, dentro Mallahi e Huiberts.

Sinistro ben calibrato di Mallahi, para Rovida.

Lancio di Rutigliano che pesca Sow in area; controllo e tiro, palla a lato.

Mancano 20 minuti.

Tiro di Udoh, Passador respinge con il corpo. Ancora Udoh, alto.

Gran botta di Citterio, Passador si distende e con la punta della dita salva in corner.

Nuovi cambi di Santoni al 78'. Escono Piran, Furno, A. Sow; dentro Carosso, Coppola, O. Sow

Cross di Ousenyou Sow, autogol di Viti: Pro Patria 2 Pro Vercelli 2 all'81'.

Da Mallahi a Iotti che dalla distanza insacca: 3 a 2 per i Bianchi all'88.

Prima vittoria della nuova era.





