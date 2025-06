Riva Vercellotti: "Adeguata la normativa legata alla carenza di acqua"

“Sono molto soddisfatto, un passo significativo che garantirà una gestione più efficace e flessibile delle risorse idriche per i nostri consorzi irrigui e a favore del nostro mondo agricolo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, a seguito dell’approvazione, nella seduta di consiglio odierna, dell’emendamento a firma FDI sul deflusso ecologico depositato all’interno del disegno di legge sul Riordino dell’ordinamento regionale.

“Questa modifica, promossa da Fratelli d’Italia, risponde all'esigenza urgente di adeguare la normativa alle sfide attuali legate alla carenza di acqua, senza comunque compromettere il rispetto delle normative europee - spiega Riva Vercellotti.

L’emendamento consente di applicare in modo flessibile il deflusso ecologico nei corsi d’acqua, privilegiando soluzioni dinamiche nei torrenti. L’obiettivo è rispettare gli obblighi ambientali entro il 2026 senza compromettere l’uso idrico locale.

La gestione sostenibile delle risorse idriche è fondamentale non solo per l’ambiente, ma anche per garantire la continuità dell'irrigazione, peculiare per il nostro territorio vercellese.

Spiace solo - prosegue Riva Vercellotti - che la minoranza e il centro sinistra non abbiano votato a favore e, anzi, abbiano criticato un provvedimento che favorirà il mondo agricolo e l’ecosistema dell’agro vercellese, che rischierebbe, altrimenti, di essere compromesso nei periodi siccitosi.

Era essenziale prendere decisioni che considerassero le effettive necessità delle nostre aziende agricole - conclude Riva Vercellotti - e attraverso questo emendamento facciamo proprio questo: riuscire ad adattare le operazioni di irrigazione alle reali disponibilità idriche, consentendo ai nostri agricoltori di affrontare meglio le sfide climatiche e garantire la sicurezza alimentare”.