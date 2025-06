Pietro Ferrero torna da Ostia con quattro vittorie e tre ko

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno si è svolto al Palafijlkam di Ostia il Grand Prix internazionale della JJIF Open del Mediterraneo. Pietro Ferrero partecipa con i colori nazionali nella categoria Under 21 77 kg aperto a tutte le cinture. La griglia dei combattimenti si presenta ricca di forti agonisti con esperienze a livello europeo e mondiale ma l'atleta della Pro Vercelli Bjj non si fa impressionare e dopo le fasi eliminatorie del mattino di domenica 15, procede spedito verso le fasi finali del pomeriggio. Nelle finali incontra un rappresentante del Turkmenistan su cui riporta una vittoria ai punti dopo una lotta serratissima e poi un atleta del Montenegro che sconfigge per ko per soffocamento a triangolo dopo uno scambio di punti contrastato e continue richieste di moviola da entrambe le parti. Con un totale di quattro vittorie e tre ko Pietro si conferma in un momento di ottima forma e chiude la prima parte della stagione in testa al ranking nazionale.