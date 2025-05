Club Forza Pro: lettera aperta ai Leoni del 17 maggio 2025

Cari ragazzi, ieri l’avete combinata grossa. Ci avete fatto emozionare tanto. Abbiamo versato lacrime di gioia ed era da un bel po’ che non succedeva. Perché a volte festeggiare una salvezza ha lo stesso valore di una promozione. Oltretutto con un gol segnato da Alessandro, l’unico vercellese in campo (da oggi i Romairone che hanno segnato la storia della Pro sono due!). Anche in questa stagione vi abbiamo seguito dappertutto, non mancando neanche una partita, sia in casa che fuori. Vi siamo sempre stati vicini, con il nostro solito grido, magari un po’ noioso per qualcuno, il “Forza Pro”. Ma noi sappiamo urlare solo quel coro… Abbiamo sofferto insieme a voi, imprecato con voi (e qualche volta anche contro di voi, ma ci perdonerete…). Mentre tornavamo dalle trasferte, spesso giù di morale macinando chilometri (ne abbiamo percorsi almeno 7.600 quest’anno per tifarvi), c’era qualcuno comodamente seduto a casa che vi insultava e vi definiva indegni di vestire la nostra maglia. Sì, perché ormai lo sapete bene. Esistono due tipi di tifosi: i leoni da trasferta e i leoni da tastiera. Questi ultimi spesso fanno persino fatica a fare qualche centinaio di metri, da casa loro a via Massaua… Indegni… Un termine che troviamo adatto invece relativamente alla gestione della società. Perché qualcuno voleva farci credere che la serie C per Vercelli è un lusso. Non è così. E ci voleva far bere che ha eseguito un’opera di “risanamento dei conti” mentre eravamo ad un passo dal baratro. Ma per fortuna ora si apre un’altra era. Diamo il nostro benvenuto alla nuova proprietà. La accogliamo a braccia aperte e con molta fiducia. Siamo pronti per un nuovo viaggio insieme verso il futuro della nostra Pro, con basi serie. Ma prima delle vacanze, ci sentiamo di scrivere ancora qualche parola, a voi ragazzi ed al nostro capitano.

Siamo venuti a trovarvi prima dei play-out ed a consegnare il premio di miglior giocatore a Gianma. Abbiamo potuto incontrare solo lui. Nei tuoi occhi Gianma abbiamo letto tanta determinazione. Ci hai promesso che avreste dato tutto per la salvezza. Beh, sei, siete stati di parola. Ma tu fin troppo! Passaci la battuta, tutto sì, ma non esagerare: la vita no!!! Quando sei stramazzato al suolo, proprio davanti a noi, e quegli occhi pieni di determinazione che avevamo incontrato, si erano chiusi, ci siamo spaventati tutti. Ma fortunatamente tu hai la testa dura ma il cuore da leone ed è andato tutto bene. Mentre eri a terra davanti a noi abbiamo questa scattato questa foto. E’ un po’ cruda e drammatica ma la vogliamo pubblicare perché la troviamo simbolica. Perché in questa foto c’è il riassunto di tutta la stagione: un vero leone può cadere, star male, soffrire, aver paura, ma si rialza, lotta, e alla fine vince. A Busto ti abbiamo visto parecchio incazzato a fine gara. Hai donato la tua maglia ai tifosi a fine partita. Stavi per far felice, in un giorno triste, un ragazzino che era sul nostro pullman, ma quella casacca che hai sempre onorato e sudato ti è stata poi rigettata in campo. Non siamo stai noi a fare quel gesto, perché per noi la maglia della Pro non si getta mai via. Ma ci sentiamo di chiederti scusa lo stesso, a nome di tutta la tifoseria. Ti vogliamo bene Gianma!!! Così come a tutto resto della squadra che, spesso sola, ci ha creduto forse anche più di molti tifosi. Dovete essere orgogliosi di poter dire da ieri e per tutta la vita che avete portato in salvo la nostra Pro il 17 maggio del 2025. Grazie leoni!!! E sempre ForSa Pro!!!