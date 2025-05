Due argenti e un bronzo per la ASD Nebris di Cigliano

Si è concluso il Campionato di Ginnastica artistica US Acli 2025 con la gara nazionale che si è disputata sabato 10 maggio presso il bellissimo centro sportivo Sporting Club CH4 di Torino.

Si sono esibite squadre provenienti dalle varie Regioni italiane; tutte le ginnaste hanno dimostrato notevole qualità atletica. Anche le nostre bambine e ragazze della ASD Nebris di Cigliano, Comitato di Vercelli, si sono distinte e hanno portato a casa due argenti e un bronzo.

In particolare segnaliamo:

-Lara Chiorazzo, seconda classificata nella prima categoria Bambine;

-Camilla Pozzo seconda classificata nella categoria Allieve;

- Ilenia Maffeo, terza classificata nella categoria Allieve;

Camilla Pepa quarto posto sempre nella categoria Allieve;

Sole Bobba quinta e Alice Scusello sesta nella categoria Ragazze;

A proseguire anche altre nostre atlete hanno ottenuto risultati significativi tanto da esser chiamate a presenziare sul parterre di fianco al podio.

Un gradito riconoscimento è stato conferito alla ASD Nebris. La Presidente Ornella Grazio esprime piena soddisfazione per i risultati raggiunti e invita tutte le atlete a continuare ad esercitare questa bella pratica sportiva.

Grazie a tutte le atlete della Nebris che si sono impegnate in questa bella esperienza sportiva al di là delle postazioni raggiunte e hanno dimostrato allegria, condivisione e amicizia fra di loro. Un caloroso ringraziamento va ai genitori per la preziosa collaborazione e all’istruttrice Hortensia Dalimon Tarello per la professionalità e la dedizione nell’insegnamento di questo elegante sport.

Si ringraziano Claudia Ciuche e Claudia Boni rispettivamente delle US Acli regionale e nazionale e tutto lo Staff per l’efficiente e ordinata organizzazione.