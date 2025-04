Banchini: «Col Renate dobbiamo solo vincere»

Delusione in casa Pro Vercelli dopo la sconfitta al Turina contro la Feralpisalò che rimanda il discorso salvezza-playout agli ultimi 90'. Mister Marco Banchini analizza il match: "E' stata una partita complicata, contro una formazione terza che vive forse il suo miglior momento. Abbiamo difeso bene, restando compatti tra i reparti con Emmanuello e Contaldo al rientro e Anton non convocato perché febbricitante. Siamo stati ordinati coprendo su Rizzo che, sulla sinistra, poteva fare la differenza e creare superiorità. A parte un possesso palla della Feralpi non abbiamo corso rischi. Peccato aver incassato l'1-0 su un infortunio di Franchi su conclusione dalla distanza. Era una fase delicata, nella quale stavamo iniziando a provare qualcosa. Mancano 90' al termine sappiamo di essere ancora padroni del nostro destino: contro il Renate dobbiamo solo vincere. Non dobbiamo mollare di un centimetro".