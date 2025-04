Feralpisalò-Pro Vercelli: 2-0 Franchi, errore fatale

Sconfitta 2-0 della Pro Vercelli al Lino Turina di Salò contro la Feralpi. Un ko che allontana i bianchi dal sogno di una salvezza diretta e giocarsi negli ultimi 90 contro il Renate al Piola-Robbiano le chances di disputare i playout in casa con l'opportunità di centrare la salvezza con due pareggi. Risultato beffardo per la Pro punita da un errore di Franchi a metà ripresa quando lo 0-0 sembrava la soluzione più logica.

Per una notte non si parla di società e dei nuovi acquirenti ma solo sulla gara di capitale importanza per i vercellesi. Feralpisalò per il prestigio e anche per provare qualcosa in ottica playoff essendo già certa del terzo posto, Pro Vercelli affamata di punti per avvicinarsi alla salvezza. Bianchi almeno sulla carta più motivati anche se i lombardi, che provano essere la migliore terza dei gironi per essere testa di serie, hanno dimostrato nelle ultime uscite (per referenze chiedere all'Alcione) di non fare sconti. Tra infortuni e squalifiche le scelte di mister Banchini sono ridotte: in difesa confermato Sbraga con Clemente e il recuperato Serpe; a centrocampo tornano Emmanuello, dopo l'infortunio e Iezzi dalla squalifica; in attacco la coppia Coppola-Comi. Fondamentale per la Pro l'approccio al match come sottolineato dal tecnico vercellese. Feralpi in verdeazzurro, Pro in completo bianco. E' della Pro la prima occasione: 4' palla nell'area della Feralpi, Serpe devia di testa; Rinaldi controlla. Inizio a ritmi non eccessivi Primo quarto d'ora senza sussulti: squadre che si controllano avvicinandosi all'area con manovre un po' troppo elaborate. Dopo un avvio con possesso di palla maggiore per la Pro (due calci d'angolo), la Feralpi sembra prendere il comando delle operazioni anche se nessun pericolo dalle parti di Franchi. 22': Feralpi vicinissima al gol: lancio in profondità di Zennaro per Crespi in piena area: pallonetto che Franchi, con la supervisione di Pino a vigilare vicino alla linea bianca, riesce a neutralizzare. Mezz'ora di perfetta parità. Pro che si difende senza affanni dagli attacchi tutt'altro che asfissianti dei lombardi. 34' Comi dopo un contrasto resta a terra. Solo una botta. Ultimi 5' del primo tempo. Feralpi che continua a far ruotare il pallone con traversoni nell'area bianca a cercare la deviazione di qualche compagno. 43': Tomaselli (neo entrato) ci prova da dentro l'area: fuori. 2' di recupero. Finisce il primo tempo: 0-0 che rispecchia quanto visto nei primi 45'. Sugli altri campi: Triestina che perde a Vicenza, Caldiero avanti contro un Lecco ormai tranquillo.

Ripresa: nessun cambio. 5': palla nell'area della Pro. l'arbitro vede un fallo su un difensore bianco e fischia smorzando sul nascere le proteste dei verdeazzurri per un contatto in area. 7': grande Comi che nella sua area respinge da "vero difensore" un pericoloso traversone dei padroni di casa. Un'ora di gioco. Ancora 0-0 e poche emozioni. Per sbloccare il match occorre un'invenzione (o un errore). 22': un rimpallo apre un varco per Crespi che entra in area: una serie di rimpalli e alla fine la sfera arriva a Franchi. 25' passa la Feralpi: conclusione dalla distanza di Soresen che Franchi forse coperto si lascia sfuggire dalle mani. Il match si decide qui. La Feralpi controlla, la Pro si rende pericolosa con Duafa ma al 93' incassa il 2-0 di Santini. Salvezza ancora tutta da decidere.





FERALPISALÒ (3-5-2): Rinaldi; Sorensen (35' st Cabianca), Pasini, Rizzo; Vesentini (32' pt Tomaselli), Hergheligiu (18' st Di Marco), Brambilla (18' st Santini), Zennaro, Boci; Di Molfetta, Crespi (35 st Cavuoti).

In panchina: Lovato, Liverani, Di Marco, Giudici, De Francesco, Luciani, Diop, Maistrello, Verzeletti.

All. Diana.



PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Sbraga, Serpe; Pino (41' st Siafa), Contaldo (12' st Antolini), Schenetti, Emmanuello (26' st Rutigliano), Iezzi (41' st Burrano); Coppola (26' st Romairone), Comi.

In panchina: Rizzo, Cirillo, Marchetti, La Rosa, Benacquista, Condello, Gaglioti, Niang.

All. Banchini.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo

RETI: st 25' Sorensen, 48' Santini

NOTE: Serata fresca. Ammoniti: Franchi, Di Molfetta, Sorensen.