Cigliano sconfitto, Il Livorno /Bianzè si aggiudica il derby con il Santhià

1^ Categoria

Il campionato sta volgendo al termine, tuttavia la situazione per le squadre vercellesi è ancora apertissima.

In coda il Cigliano (sul neutro di Alice Castello) perde con il Ponderano (0-2) sprecando l’occasione per tirarsi fuori dalle secche dei play-out. In svantaggio dopo 6 minuti per un autogol, i giallorossi subiscono il raddoppio biellese ad opera di Alfano (un ex).

Il Livorno /Bianzè si aggiudica il derby con il Santhià (2-1, reti di Akponine, Tourè e Mancino) e spera ancora nei play-off, mentre il Santhià ricade nelle sabbie mobili della zona calda.

La Crescentinese si impone nella sfida con la Pro Palazzolo (2-1) in una gara che aveva poco da dire con i padroni di casa retrocessi, mentre gli ospiti sono salvi da tempo; goleador di giornata: Pagliano (doppietta) e Micillo.

Il prossimo turno coincide con l’ultima di campionato con Cigliano e Santhià a rischio play-out. I ragazzi di mister Calandra saranno in trasferta con la Pro Palazzolo, mentre il Santhià al Pairotto riceve il coriaceo Banchette/Colleretto. Il Livorno/Bianzè sarà di scena sul campo delle Torri Biellesi; la Crescentinese sarà in viaggio per incontrare il Valle Cervo Andorno.

Classifica: La Vischese 65, Banchette/Colleretto 58, Valle Elvo 53, Ponderano, Gaglianico 49, Livorno/Bianzè 47, Trecate 43, Valle Cervo Andorno 41, Pro Palazzolo 35, Santhià, Junior Torrazza 31, Borgolavezzaro, Valdilana Biogliese 29, Cigliano 28, Torri Biellesi 27, Crescentinese 21.