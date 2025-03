Un primo posto e una borsa di studio per la Freedom Mad

“Le vittorie si guadagnano in sala prove, ai concorsi si va solo a ritirare i premi” questa è la frase che echeggia nel centro studi danza e spettacolo FREEDOM M.A.D. e anche questa volta i BOOYA NEW GENERATION CREW hanno vinto il primo posto e una borsa di studio al contest “DanzArese” del 15 marzo scorso.

Emma Manzato, Rebecca Maria Leccese, Dalila Vilella, Eleonora Pergianni e Andrea Avarello hanno trascinato pubblico e giuria con una performance di alto livello staccando di oltre 4 punti il gruppo arrivato secondo, inoltre il piccolo Andrea si è aggiudicato il PREMIO AL TALENTO dell’intera manifestazione lasciandosi quindi alle spalle tutti i partecipanti del concorso.

Ormai è chiaro come questo gruppo si stia facendo notare nel mondo dell'Hip Hop giovanile, pertanto l’asticella delle competizioni di alto livello continuerà ad alzarsi cosicché questa crew faccia sentire sempre più forte il suo nome.

Soddisfatta la direttrice artistica Deborah Clemente ha voluto ringraziare anche i genitori per la collaborazione e la costante disponibilità nel portare i ragazzi alle competizioni, per non parlare del grande tifo che gli stessi fanno per sostenere il gruppo.

Intanto prosegue il grande lavoro in sala prove per i prossimi appuntamenti nei quali altri ragazzi della Freedom saranno i protagonisti in diversi stili di danza. Per iniziare, il 5 e 6 aprile scenderanno in campo 2 Assoli di Modern e un gruppo di Contemporaneo, mentre il nuovo gruppo Hip Hop junior continua il lavoro sulla nuova coreografia.

Tra gli innumerevoli impegni sono iniziate anche le prove per lo spettacolo teatrale di fine anno dal titolo Wicked che sarà in scena al Teatro Civico di Vercelli il 14 giugno 2025.

Auguriamo quindi un buon lavoro a tutti i ragazzi ed insegnanti e un in bocca al lupo per i prossimi impegni che gli allievi di Freedom Mad dovranno affrontare.