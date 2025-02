Niente tempi morti, spazio per tutti, musica e un paio d'ore di allegria per la prima sfilata del Carvè 2025.

Due i carri in concorso: Canadà e Porta Torino; sei i gruppi mascherati in gara, alcuni dei quali appoggiati da un carro per musica e coreografie. Vercelli festeggia la prima sfilata con una giornata tiepida e un pallido sole che invogliano le persone a trascorrere qualche ora all'aperto.

Nella gallery le immagini di carri e gruppi.