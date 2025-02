Casa della Salute: aperto a Vercelli il nuovo poliambulatorio del gruppo

Attese ridotte al minimo, prezzi concorrenziali e tecnologia di alta qualità. Il gruppo Casa della Salute apre a Verceli il suo 35° centro medico, l'8° sul territorio piemontese, con un investimento che, da un lato, riqualifica un immobile in pieno centro città e, dall'altro, apre alla realtà locale attraverso assunzioni e collaborazioni con il personale sanitario.

Situato in via XX Settembre 20, il poliambulatorio è stato inaugurato martedì mattina alla presenza del ceo di CDS Marco Fertonani, del sindaco di Vercelli Roberto Scheda, di assessori e consiglieri comunali, del Prefetto Lucio Parente, dei massimi rappresentanti delle forze dell'ordine, della sanità locale e del mondo imprenditoriale vercellese.

Fondata nel 2013, CDS-Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. Dal 2020 è controllata da Italmobiliare, una delle principali holding di investimento italiane, quotata alla Borsa Italiana e controllata dalla famiglia Pesenti, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo di CDS, che conta oggi 35 poliambulatori tra Liguria e Piemonte, impiega più di 550 dipendenti e oltre 900 medici ed eroga ogni anno più di 1,1 milioni di prestazioni sanitarie.

Di un'alleanza tra pubblico e privato per offrire un servizio sanitario e prestazioni di qualità ai cittadini hanno parlato, al taglio del nastro, sia il sindaco Scheda che il ceo Fertonani. Il nuovo centro medico CDS di Vercelli ospita 6 studi per visite specialistiche, un centro diagnostico e 2 studi odontoiatrici, proponendo un’equipe di medici del territorio e tecnologie di ultima generazione come la Risonanza magnetica ad alto campo (1,5 tesla) Magnemto Sempra e la TC (Tac) Somatom Go.Nowentrambe di Siemens Healthineers, il Mammografo Selenia Dimensions di Hologic, Raggi X Opera T30 di GMM Gar System, Ecografi MyLab X9 di Esaote e la Cone beam KAVO OP 3D PCX-1 di Gar System.

Completato l’iter autorizzativo, il poliambulatorio svolgerà anche esami di laboratorio e check-up sangue.

«L’apertura a Vercelli – spiega Marco Fertonani – rappresenta un passo in avanti nel piano industriale di CDS, che nel 2025 si consoliderà in maniera importante nel territorio piemontese e si aprirà a nuovi mercati come quello della Sardegna. Attraverso l’apertura del centro di Vercelli, l’azienda porta il proprio standard qualitativo e tecnologico, generando un valore aggiunto per la comunità. Abbiamo, infatti, assunto 12 risorse del territorio e riqualificato un immobile di oltre 800 metri quadri che era in disuso dal 2023».

Dalla giornata odierna, 11 febbraio, la struttura è aperta come punto informativo e per prenotazioni; a partire dal 4 marzo, invece, il centro inizierà la propria attività di somministrazione di prestazioni sanitarie dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30.

«Promuovere la sanità per tutti», poche parole che sintetizzano la mission di CDS, un modello che CDS porta anche a Vercelli e che coniuga tempi di attesa brevi, tecnologie di ultima generazione, ambienti moderni, medici di esperienza e del territorio e prezzi accessibili.

Il centro offre: centro diagnostico (ad esempio Risonanza Magnetica e TAC a 65 euro, ecografia all’addome completo a 60 euro e mammografia a 65 euro); visite specialistiche: ad esempio, visita cardiologica + ECG a 70 euro e visita oculistica con fundus oculi a 80 euro - Odontoiatria: ad esempio, allineatore per sofraffollamento e malocclusioni a 3.800 euro e trattamento per impianto dentale singolo a 1.250 euro con possibilità di pagamenti a rate e a tasso zero.