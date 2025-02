Settimana del Riso, tra cultura, economia e buona cucina

Una "Settimana del Riso" ricca di proposte quella che, da 14 al 20 febbraio, accende i riflettori sul prodotto principe dell'agricoltura vercellese. Presentata nella sala degli affreschi del Palazzo dell'Agricoltura, la manifestazione coinvolge vari enti e associazioni di categoria impegnati nella valorizzazione del riso e della città, come hanno ricordato il presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella Benedetto Coppo, Federica Busso (Donne e Riso), Jose Saggia,l presidente di Fipe Ristoranti Vercelli, il presidente della Provincia Davide Gilardino, il presidente di Anga Luigi Perinotti, Paoletta Picco per il Fai, Massimo Biloni per la Strada del Riso piemontese di qualità e Cinzia Lacchia per il Museo Borgogna

Menù a base di risotto, visite nei luoghi di lavorazione e valorizzazione del patrimonio artistico vercellese sono i filoni attorno ai quali ruotano un pool di iniziative messe in campo da Confagricoltura Vercelli e Biella, Ascom Confcommercio, Fipe Vercelli, Anga Vercelli e Biella, Fai, con l'appoggio di Comune e Provincia e la partecipazione del Museo Borgogna.,

Ad aprire la settimana un tour in Mundi Riso, alla scoperta delle fasi di lavorazione del cereale, dal risone fino al chicco bianco, previsto per martedì 18 (orari 15 e 16,30) e mercoledì 19 febbraio (alle 9 e 10,30). Sempre martedì (ingressi alle alle 9,30, 10,30, 11,30) si potrà accedere alla Borsa Merci di piazza Zumaglini (prenotazioni su www.igotravel.it).

Dal 14 al 20 febbraio, al Borgogna, vengono proposti «Sensazioni di risaia», (16 febbraio alle 11), «Vercelli, capitale del riso» (15 e 16 febbraio alle 10 e 14,30), «Un caffè….con il riso» (20 febbraio alle 13,20): eventi che vanno dalle visite guidate alle opere dedicate alla risaia ai laboratori sensoriali. Sempre sul fronte culturale, invece, la delegazione Fai Vercelli guiderà i visitatori alla scoperta di due confraternite con visite guidate, il 15 febbraio ore 15-17, San Bernardino in via Duomo, e il 16 febbraio ore 15-17 a San Vittore di largo D'Azzo (prenotazioni: vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it).

Una trentina i ristoranti che, dal 14 al 16 febbraio propongono i "Risotto Days" con menù a tema e a prezzo fisso (29 euro a persona, bevande escluse): nei ristoranti aderenti saranno presenti anche i Sommelier del riso, grazie alla Strada del Riso piemontese di qualità.