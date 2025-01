Il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana informa la cittadinanza che, a partire dal 1 gennaio 2025, la distribuzione dei pacchi viveri è sospesa a data da destinarsi.

«Il Comitato - si legge in una nota - è consapevole dell'importanza di questo servizio per molte famiglie e sta lavorando intensamente per trovare soluzioni che consentano di riprendere la distribuzione nel più breve tempo possibile».