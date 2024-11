PFV (C femminile): troppi errori al tiro, altro ko

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SERIE C

Quinta giornata di andata

Giovedì 28.11.2024 ore 20,45 – Vercelli – Pal. Sc. Media Pertini – C,so Tanaro 3

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Lettera 22 Ivrea 44-57

(Parziali: 10-15; 15-23; 35-38; 44-57)

Tabellino PFV: Dykrane 1; Dipace; Barbero; Zanetti 3; Francese A. 3; Francese E. 13;

Carrozza 11; Sanzone 9; Cavalli n.e. Porcelli 4; Prinetti; Roggero- All.re Davide Pogliani

La PFV “Carmen Fiori” è stata nuovamente sconfitta, nella quinta giornata del girone est di qualificazione di serie C, questa volta in casa contro Lettera 22 Ivrea per 44-57.

La squadra vercellese si è battuta bene, con determinazione e grande impegno, dando vita ad una gara altalenante, connotata però da svariati errori al tiro che hanno un po’ compromesso il risultato finale, insieme con l’assenza di Chillini e le non perfette condizioni di alcune altre giocatrici.

Nella fase iniziale Ivrea tentava subito l’allungo, forte di una maggior esperienza e precisione in fase realizzativa, ma la PFV era brava a mantenersi in partita, sul 10-15 al 10’

Nel secondo periodo Ivrea allungava un po’ (15-23 a metà gara) e dava l’impressione di poter risolvere l’incontro, posto che la PFV (come le avversarie del resto), faticava a segnare, restando all’asciutto le sua top gun, fatta eccezione per Carrozza (11p.ti).

Ma nel terzo quarto era Elisabetta Francese (13 p.ti), tra le più giovani del gruppo, a sospingere la sua squadra ad una bella rimonta, così da chiudere a -3 sul 35-38 al 30’.

Purtroppo le speranze di completare la risalita svanivano presto nel quarto finale, quando le eporediesi prendevano definitivamente il largo, con più concretezza in fase realizzativa, e le padrone di casa potevano opporre solo una sequenza di Sanzoni (9 p.ti) ma null’altro, cedendo praticamente le armi.

Prossimo impegno per la formazione di serie C Carmen Fiori sarà a Novara il 9/12