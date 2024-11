PFV, la partite del settore giovanile di sabato 26 e domenica 27 ottobre

PFV settore giovanile

Campionato under 17 -

Girone C di qualificazione – 2^ giornata di andata

Sabato 26 ottobre 2024 – a Biella – Palestra Salesiani via Galilei 12

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli “Blue Ribbon” 57-44

(parziali: 19-6; 34-17; 46-30; 57-44)

Tabellino: Haxhiasi 4; Trotti; Francese 4; Stacchini; Maltese A. 2; Dipace 13; Nicosia 10; Sadmi K., Cavalli 2; Maltese S. 9; Fall; Valentini

All.re Davide Pogliani

Non riescono a fare il bis della bella vittoria di sbatto scorso le Under 17 “Blue Ribbon” della PFV che tornano sconfitte da Biella per 57-44.

Non si può dire che le vercellesi abbiano avuto un buon approccio alla gara, tanto che dopo 5’ il punteggio era di 11 – 0, e questo gap se lo sono trascinate dietro, quasi invariato, per tutto il match.

Nella seconda parte del quarto la PFV aveva una minima reazione, chiudendo il periodo sul 19-6, con quei tredici punti che avrebbero poi fatto la differenza anche a fine partita.

Infatti, nel prosieguo della gara, come si vede dai parziali, la squadre si mantenevano in equilibrio, ma le padrone di casa, forti del vantaggio acquisito all’inizio, sapevano gestirlo al meglio ed a condurre in porto la vittoria.

La PFV ha mostrato a tratti buone cose, soprattutto con alcune giocatrici che si sono prese la responsabilità delle conclusioni, ma è chiaro che la squadra deve lavorare per trovare la sua dimensione dopo i rinnovamenti di organico e di guida tecnica che sta affrontando.

Prossimo impegno per il gruppo di coach Pogliani venerdì 1/11 alle 17 a Castelnuovo Scrivia, nella palestra delle Scuole Medie di Via Don Orione, contro il sempre temibile Derhona Basket.

Campionato under 15

Girone C di qualificazione

1^ Giornata – di andata

Domenica 27 ottobre 2024 – a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco – ore 14,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carrozzerie del Borgo” – Derthona Basket 25-64

(parziali: 4-19; 12-32; 18-48, 25-64)

Tabellino PFV: Stile, Balzaretti 8, Turcas; Pavia, Ferraris 3; Bari S; Lahmidi 1; Monaco, Alilou 8; Oppezzo 1; Triberti; Sadmi L. 4. All.re Davide Simone

La PFV Under 15 targata Carrozzerie del Borgo ha esordito nel suo campionato, alla prima del girone C di qualificazione, con una sonora sconfitta casalinga ad opera di Derthona Basket, peraltro una delle candidate e contendersi il titolo regionale con le formazioni torinesi.

La partita non ha avuto praticamente storia, con le vercellesi già sotto di 15 al primo periodo (4-19) ed incapaci di pungere, anche per la giornata completamente storta di alcune giocatrici sulle quali la squadra aveva sempre fatto conto per realizzare punti nella scorsa stagione, come Stile e Lahmidi, ferme al palo quanto a canestri realizzati.

Buone le prove di Balzaretti ed Alilou che ci hanno provato, ma le tortonesi (o castelnovesi che siano) si sono mostrate nettamente più forti e dopo aver chiuso sul +20 a metà gara (12-32), hanno semplicemente raddoppiato il divario nella restante parte di match, senza che la PFV riuscisse a reagire in modo apprezzabile.

Anche questo gruppo è atteso al miglioramento che è nelle sue possibilità, per quanto ha fatto vedere nello scorso campionato.

Prossima gara a Novara, contro Polisportiva San Giacomo, sabato 2 novembre, in via Crimea 7 – Liceo Scientifico Antonelli, alle ore 15,30.